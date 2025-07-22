Римма Газе: Магия. Алхимия. Искусство. Часть 2
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Почему первобытный человек начал рисовать? Вряд ли для того, чтобы украсить пещеру. Скорее — чтобы приручить страх, привлечь удачу и договориться с силами, которые выше и больше него. Прошли тысячелетия, но люди все также надеются на чудо, ищут ответы во снах, гороскопах и картах таро. А еще — снова и снова погружаются в искусство. На лекции узнаешь, какие тайные символы можно найти в классической живописи, как древние ритуалы превратились в искусство действия, что объединяет прерафаэлитов, Поля Гогена и Марину Абрамович. Разберёшь как искусство помогает пережить сложное, необъяснимое и тревожное. Поговоришь о магии в искусстве и магии самого искусства.
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