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Римма Газе: Магия. Алхимия. Искусство. Часть 2

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Почему первобытный человек начал рисовать? Вряд ли для того, чтобы украсить пещеру. Скорее — чтобы приручить страх, привлечь удачу и договориться с силами, которые выше и больше него. Прошли тысячелетия, но люди все также надеются на чудо, ищут ответы во снах, гороскопах и картах таро. А еще — снова и снова погружаются в искусство. На лекции узнаешь, какие тайные символы можно найти в классической живописи, как древние ритуалы превратились в искусство действия, что объединяет прерафаэлитов, Поля Гогена и Марину Абрамович. Разберёшь как искусство помогает пережить сложное, необъяснимое и тревожное. Поговоришь о магии в искусстве и магии самого искусства.

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