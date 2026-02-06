В новогоднем издании антистресс-сказок сохранили твои любимые сказки и добавили новые, вернее новогодние истории. И песни! Так что, если снежинка не растает, тебя обязательно унесут три белых коня. Лавина музыки, энергии, импровизации, смеха. 17 сказок на вечные темы — добро, зло, как не есть после шести. 7 распоясавшихся артистов, которые не дадут заскучать. 17 музыкальных инструментов: от бас-гитары и родной гармони до шаманского бубна и экзотического диджерду. И одна ёлка (зато какая!) Всем в подарок — хорошее настроение. Смешно, необычно, увлекательно. Приходи, будет здорово. Будет антистресс.