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Антистресс-сказки «Для хороших людей»

Нетеатр
Большая Покровская улица, 4Д

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

В новогоднем издании антистресс-сказок сохранили твои любимые сказки и добавили новые, вернее новогодние истории. И песни! Так что, если снежинка не растает, тебя обязательно унесут три белых коня. Лавина музыки, энергии, импровизации, смеха. 17 сказок на вечные темы — добро, зло, как не есть после шести. 7 распоясавшихся артистов, которые не дадут заскучать. 17 музыкальных инструментов: от бас-гитары и родной гармони до шаманского бубна и экзотического диджерду. И одна ёлка (зато какая!) Всем в подарок — хорошее настроение. Смешно, необычно, увлекательно. Приходи, будет здорово. Будет антистресс.

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