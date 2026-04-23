Развлекательно-медицинское шоу, в котором практикующие врачи и комики собираются вместе, чтобы разобрать медицинский вопрос простым языком. В этот раз в гости придет врач ревматолог. Тема: Аутоиммунные заболевания. Почему организм атакует сам себя? Как не заболеть ревматоидным артритом, волчанкой? От чего болят суставы?