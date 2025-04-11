Overdrive
Почаинская улица, 17Ж
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от 250₽ до 300₽
Возраст 16+
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Про событие
Aестиваль молодых групп - Проsпект Dюран, Maxoutband, The Fusion Crew, Btitbee и КПД. Слэм и куча эмоций гарантировано! С репостом -250р (https://vk.com/wall-168338337_1123) Без - 300р Билеты на входе будут дороже! Открытие дверей - 18:00 Начало - 19:00 Не пропусти!
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