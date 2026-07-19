Отдел подвального саунда
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Будешь петь бессмертные хиты «Кино», рубиться под мощнейшие риффы Metallica и Green Day и срывать голос под Lumen. Живой звук, честные эмоции и, конечно, полные бокалы.
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