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  1. Нижний Новгород
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Отдел подвального саунда

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Будешь петь бессмертные хиты «Кино», рубиться под мощнейшие риффы Metallica и Green Day и срывать голос под Lumen. Живой звук, честные эмоции и, конечно, полные бокалы.

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