От карнавала до рассвета
проспект Гагарина, 35Н
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Завершение:
от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Концерт-путешествие по композициям разных бразильских жанров. Тебя проведут от энергичных ритмов жаркой карнавальной ночи к душевным лиричным мелодиям тихого утра в различных уголках Бразилии. Ты словно пройдёшь по коридору, за каждой дверью которого кроется новый музыкальный сюрприз, а несколько русских песен в бразильском стиле станут вишенкой на торте нашего бразильского праздника.
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