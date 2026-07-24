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От карнавала до рассвета

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт-путешествие по композициям разных бразильских жанров. Тебя проведут от энергичных ритмов жаркой карнавальной ночи к душевным лиричным мелодиям тихого утра в различных уголках Бразилии. Ты словно пройдёшь по коридору, за каждой дверью которого кроется новый музыкальный сюрприз, а несколько русских песен в бразильском стиле станут вишенкой на торте нашего бразильского праздника.

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