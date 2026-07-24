Концерт-путешествие по композициям разных бразильских жанров. Тебя проведут от энергичных ритмов жаркой карнавальной ночи к душевным лиричным мелодиям тихого утра в различных уголках Бразилии. Ты словно пройдёшь по коридору, за каждой дверью которого кроется новый музыкальный сюрприз, а несколько русских песен в бразильском стиле станут вишенкой на торте нашего бразильского праздника.