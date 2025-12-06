Презентация дебютного альбома Московской пост-блэк группы Ospa 1959 при поддержке «Тише, Вдруг Услышат!» и «МРАА:АК». Тише, Вдруг Услышат! — Post Black Metal. МРАА:АК — чёрный метал с крастом. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.