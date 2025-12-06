Ospa 1959
улица Красная Слобода, 9
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от 550₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Презентация дебютного альбома Московской пост-блэк группы Ospa 1959 при поддержке «Тише, Вдруг Услышат!» и «МРАА:АК». Тише, Вдруг Услышат! — Post Black Metal. МРАА:АК — чёрный метал с крастом. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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