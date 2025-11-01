Дум, индастриал, опера, дереализация, тошнота и Ethel Cain из Владимира. Анатолий Благовест — музыкально-оздоровительный проект, уходящий корнями в дух старинного русского города Владимира. Дюже подходит под проведение групповых и индивидуальных культурно-физкультурных процедур как в закрытых помещениях, так и на свежем воздухе. Союз Озверелых — адепты гулкого шума, омско-московский дуэт, умело сочетающий в своем творчестве нойз-рок, индастриал и панк. осиосио Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.