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осиосио, Союз Озверелых, Анатолий Благовест

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Дум, индастриал, опера, дереализация, тошнота и Ethel Cain из Владимира. Анатолий Благовест — музыкально-оздоровительный проект, уходящий корнями в дух старинного русского города Владимира. Дюже подходит под проведение групповых и индивидуальных культурно-физкультурных процедур как в закрытых помещениях, так и на свежем воздухе. Союз Озверелых — адепты гулкого шума, омско-московский дуэт, умело сочетающий в своем творчестве нойз-рок, индастриал и панк. осиосио Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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