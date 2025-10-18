Осенний и крайне меланхоличный гиг
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Добрый гигосик в стенах любимого клуба. Свои главные шлягеры для тебя исполнят: МОКРИЦА (Москва) incoil. Любовница верните рекса (кто это такие ваще...) изнурение (Калуга) Будет и панк, и эмо, и дрон, короче надо идти 10000000% Билеты на входе. Вход: 400 репостом до 18 октября https://vk.com/wall-203940015_4648, 600 без Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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