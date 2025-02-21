Ordinate и Parolibre
улица Красная Слобода, 9
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Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Совместный концерт групп Ordinate и Parolibre. Ожидаются высокие пост-джаз вибрации, сити-поп/софт-рок гармонии и другие музыкальные предзнаменования приближающейся весны. Вход: 300 рублей с репостом (https://vk.com/wall-203940015_3932), 500 без Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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