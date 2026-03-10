Ночь — волшебное и таинственное время. Она многогранна и для каждого откликается по-своему. Кому-то дарует надежду на новый день, кому-то грёзы, приключения, новые идеи и попросту крепкий сон. В ночи мы можем видеть то, что недоступно днём. Тарологи Даша и Фаина помогут в принятии непростых решений и откроют тебе путь к самому себе. За создание атмосферы отвечают: Crimson FM (дарк джаз) Ultramarina (ньювейв/диско)