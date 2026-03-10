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  1. Нижний Новгород
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Ночь гаданий

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ночь — волшебное и таинственное время. Она многогранна и для каждого откликается по-своему. Кому-то дарует надежду на новый день, кому-то грёзы, приключения, новые идеи и попросту крепкий сон. В ночи мы можем видеть то, что недоступно днём. Тарологи Даша и Фаина помогут в принятии непростых решений и откроют тебе путь к самому себе. За создание атмосферы отвечают: Crimson FM (дарк джаз) Ultramarina (ньювейв/диско)

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