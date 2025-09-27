Одна из самых разнообразных инди-групп страны едет в Нижний Новгород с новым альбомом. Коллектив известен своими меланхолично-ритмичными композициями, навевающими чувство знакомой и светлой грусти с надеждой на жизнь. Недавно коллектив представил свою долгожданную работу — альбом «IV», который обозначает новую эру в истории группы, новое звучание и стиль. Его и многие другие песни, которые уже полюбились слушателям, ты сможешь услышать в рамках «POST SUMMER ERA TOUR». Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.