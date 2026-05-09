Necrectomy|Putrid requiem
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Две тучи из северной столицы придут на землю, дабы низвергнуть на Нижегородчину гром-риффы, щедро сдобренные бластбит-градом. Necrectomy — дэт-метал(СПб) PUTRID REQUIEM — дэт-метал (СПб) Двери 19:00 Начало в 20:00 Вход: 900 руб. С репостом 700 руб. Пост: https://vk.com/club234628111
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