Традиционный новогодний трэш и угар в Алькатрасе. В этот раз состав будет крайне разноплановый: Run,Bitch!Run! Heosemys Mitkor Assanity 0,5 whiskey Можно? Нужно! Ночью Rock'n Rave с DJ Lyubeznov Вход 300 рублей В костюме Деда Мороза или Снегурочки — проход бесплатный