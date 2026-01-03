Выбор редакции
Не Голубой огонёк
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Традиционный новогодний трэш и угар в Алькатрасе. В этот раз состав будет крайне разноплановый: Run,Bitch!Run! Heosemys Mitkor Assanity 0,5 whiskey Можно? Нужно! Ночью Rock'n Rave с DJ Lyubeznov Вход 300 рублей В костюме Деда Мороза или Снегурочки — проход бесплатный
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи