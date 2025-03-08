Nautilus Pompilius. Лучшее
Октябрьская площадь, 1
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от 9000₽ до 10800₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Настоящий праздник весны и рок-музыки. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют хиты легендарной группы Nautilus Pompilius. Зрителей ждёт большая юбилейная программа из любимых песен.
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