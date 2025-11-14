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  1. Нижний Новгород
  2. События

Nagart

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мрачные гении отечественного хоррор-панка снова в Нижнем Новгороде. Nagart отправляются в осенний тур, а значит, что целых 20 городов снова погрузятся в знакомую тебе зубодробительную атмосферу. Твоему вниманию — холодящие кровь страшные сказки, дикие танцы и слэм, жара на сцене и поистине адское веселье на танцполе.

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