Мрачные гении отечественного хоррор-панка снова в Нижнем Новгороде. Nagart отправляются в осенний тур, а значит, что целых 20 городов снова погрузятся в знакомую тебе зубодробительную атмосферу. Твоему вниманию — холодящие кровь страшные сказки, дикие танцы и слэм, жара на сцене и поистине адское веселье на танцполе.