Nagart
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мрачные гении отечественного хоррор-панка снова в Нижнем Новгороде. Nagart отправляются в осенний тур, а значит, что целых 20 городов снова погрузятся в знакомую тебе зубодробительную атмосферу. Твоему вниманию — холодящие кровь страшные сказки, дикие танцы и слэм, жара на сцене и поистине адское веселье на танцполе.
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