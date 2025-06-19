На моей луне
Арт-клуб «Design&Букет», Ильинская улица, 87
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создай свою волшебную луну, которая светится в темноте. Уютный мастер-класс, где ты напишешь интерьерную картину на круглом холсте — таинственную и прекрасную луну. Такое произведение станет необычным украшением дома: днём это элемент декора, а ночью — мягкий источник света, создающий атмосферу загадочности и уюта. Что тебя ждёт: — Освоишь простые техники работы с круглым холстом. — Научишься смешивать оттенки и создавать эффект лунной поверхности. — Покроешь картину светящимися красками, чтобы она сияла в темноте. — Каждый уйдёт с готовой работой и вдохновением для новых творческих экспериментов. Все материалы включены: круглые холсты, акриловые краски, светящиеся пигменты, кисти и хорошее настроение. Чтобы забронировать место, напиши менеджеру Карине в чат: https://t.me/@artclubDB
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