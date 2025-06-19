Образ мяса в живописи обладает многогранным смысловым наполнением: с одной стороны, он ассоциируется с богатством и сытостью, а с другой — с бренностью и смертью. В ходе лекции увидишь, как изображали мясо в различных эпохах, проанализируешь ключевые темы и идеи, связанные с его изображением, а также поймёшь, почему именно этот мотив стал мощным инструментом для передачи глубоких аспектов человеческого бытия и культурных ценностей. Лекция пройдет в ресторане RIBS. Изысканные мясные блюда от шеф-повара ресторана Ильи Травкина позволят насладиться вкусами, вдохновленными темой лекции, а сомелье поможет подобрать сопровождение из винной карты*. *блюда и напитки из меню ресторана заказываются отдельно.