ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

мясафест

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт с участием разных групп тяжелой сцены с разных точек страны культура курения (Нск) — Ospa 1959 (Мск) — Тише, вдруг услышат! (НиНо) — МРА:ААК (НиНо) — этила эфир (Тула)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста