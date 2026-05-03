мясафест
улица Красная Слобода, 9
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от 1500₽ до 2700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концерт с участием разных групп тяжелой сцены с разных точек страны культура курения (Нск) — Ospa 1959 (Мск) — Тише, вдруг услышат! (НиНо) — МРА:ААК (НиНо) — этила эфир (Тула)
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