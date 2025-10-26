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Мы всё про***ли!

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Яркие представители современной альтернативной сцены вновь объединяются, но после этой встречи, твоя психика уже не будет прежней. Их музыка — это музыкальная воронка, которая засасывает в бездну отчаяния и саморазрушения. Будь готов к вечеру, который оставит неизлечимый след в твоей душе. Потому что иногда нужно погрузиться в темноту, чтобы понять, насколько ярким может быть свет. Осторожно: может вызвать желание пересмотреть свою жизнь и окончательно разочароваться в ней.

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