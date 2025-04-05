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Музыка кино

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

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Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Пианист и композитор Михаил Зайденберг представит авторские аранжировки самых любимых мелодий из кинофильмов – от немого кино Чарли Чаплина с его неповторимым шармом до современных анимационных шедевров, полных ярких эмоций. В программе прозвучат: волшебные ноты из «Огней большого города», зажигательный джаз из «Мы из джаза», драматическая музыка из «Списка Шиндлера», страстная мелодия танго Астора Пьяццоллы из «Запаха женщины», и очаровательная «Карусель жизни» из анимационной ленты Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Музыковед Светлана Барбашева станет твоим гидом в этом музыкальном путешествии и поделится увлекательными историями о создании этих шедевров, о композиторах и их вдохновении, а также о влиянии музыки на восприятие фильма. Интерактивная музыкальная викторина позволит тебе проверить свои знания и стать активным участником этого незабываемого вечера, погрузившись в атмосферу кинематографической магии.

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