Серафим Мукка возвращается на сцену с новой силой. Мукка — рок-группа без рок-группы. Сольный проект начинающего музыканта Серафима Сидорина, который успел записать большой и крайне успешный хит «Девочка с каре». Это синти-поп с гитарными аранжировками: электронные ударные, синты и безудержный юношеский максимализм.