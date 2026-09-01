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Мукка
улица Родионова, 4
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Серафим Мукка возвращается на сцену с новой силой. Мукка — рок-группа без рок-группы. Сольный проект начинающего музыканта Серафима Сидорина, который успел записать большой и крайне успешный хит «Девочка с каре». Это синти-поп с гитарными аранжировками: электронные ударные, синты и безудержный юношеский максимализм.
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