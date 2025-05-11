Делай музыку громче, надевай свои кроссовки и ломай танцпол! Самой группы Пошлая Молли не будет! Будет весь инструментал от артистов, а голос Кирилла Бледного останется. В это жаркое лето, делай музыку громче и приходи 11 мая в клуб «Ненависть».