Molly Fest
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 790₽ до 2090₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Делай музыку громче, надевай свои кроссовки и ломай танцпол! Самой группы Пошлая Молли не будет! Будет весь инструментал от артистов, а голос Кирилла Бледного останется. В это жаркое лето, делай музыку громче и приходи 11 мая в клуб «Ненависть».
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