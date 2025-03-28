ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Mikaya - Вверх Дном Tour

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1599₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мастер живых историй в мире рок музыки, наконец-то направляется с концертом в Нижний Новгород, чтобы зажечь в рамках долгожданного тура. Энергия, искренность, максимально живое общение с залом и все то, за что ценят этого исполнителя, будет представлено на максимум. Первый приезд в город — это всегда особенная магия. Не упусти возможность стать частью этого события. Нижний Новгород ощутит всю мощь и драйв главных хитов Mikaya.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста