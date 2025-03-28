Mikaya - Вверх Дном Tour
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1599₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мастер живых историй в мире рок музыки, наконец-то направляется с концертом в Нижний Новгород, чтобы зажечь в рамках долгожданного тура. Энергия, искренность, максимально живое общение с залом и все то, за что ценят этого исполнителя, будет представлено на максимум. Первый приезд в город — это всегда особенная магия. Не упусти возможность стать частью этого события. Нижний Новгород ощутит всю мощь и драйв главных хитов Mikaya.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи