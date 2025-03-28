Мастер живых историй в мире рок музыки, наконец-то направляется с концертом в Нижний Новгород, чтобы зажечь в рамках долгожданного тура. Энергия, искренность, максимально живое общение с залом и все то, за что ценят этого исполнителя, будет представлено на максимум. Первый приезд в город — это всегда особенная магия. Не упусти возможность стать частью этого события. Нижний Новгород ощутит всю мощь и драйв главных хитов Mikaya.