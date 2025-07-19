Приготовься к Cargo Fest — событию, которое станет кульминацией твоего лета! Это не просто фестиваль; это уникальная возможность погрузиться в мир хип-хопа и андеграунда. На сцене: Metox — один из самых ярких представителей новой волны хип-хопа. Его уникальный стиль сочетает в себе элементы трэпа и лирического рэпа, а тексты полны глубоких размышлений о жизни и обществе. Трувонт — мастер фристайла и автор хитовых треков, который всегда удивляет своей искренностью и харизмой. Его тексты отражают личные переживания и социальные проблемы, что делает его музыку близкой многим Игла — свежая звезда на рэп-сцене, которая быстро завоевывает популярность благодаря своему уникальному стилю и запоминающимся мелодиям. Игла сочетает в себе элементы поп-музыки и хип-хопа, создавая звучание, которое легко запоминается. PHARMA — новая кровь на рэп-сцене с уникальным стилем и флоу, который уже завоевывает умы. Его музыка сочетает в себе элементы классического рэпа и современных трендов, создавая свежий звук..