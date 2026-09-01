Популярная российская ню-метал/металкор группа, известная своими масками и энергичными выступлениями, сочетающими агрессивные куплеты и мелодичные припевы, а также коллаборациями с рэп-исполнителями. Громкий ню-метал коллектив Мегамозг едет в тур с новым альбомом.