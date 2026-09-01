Мегамозг
Нижне-Волжская набережная, 19к1
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Завершение:
от 1700₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Популярная российская ню-метал/металкор группа, известная своими масками и энергичными выступлениями, сочетающими агрессивные куплеты и мелодичные припевы, а также коллаборациями с рэп-исполнителями. Громкий ню-метал коллектив Мегамозг едет в тур с новым альбомом.
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