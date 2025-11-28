Cамобытная исполнительница и музыкальный продюсер из Москвы, яркая звёздочка поколения. Она прошла путь от DIY-звука и бедрум-продакшена к аутентичному клубному саунду и статусу инноватора сегодняшней электронной поп-сцены. В её музыке без клише сплетаются EDM 10х, гипер-поп, хип-хоп и колкая лирика на грани романтики и реализма. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.