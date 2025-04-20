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Маяк

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

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Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт-презентация нового альбома исполнительницы Маяк под названием «Музыка спасла». Альбом стал результатом глубоких личных переживаний и творческих исканий Маяк. В нём собраны песни, которые отражают её путь, борьбу и надежду, а также силу музыки, способную исцелять и вдохновлять. Каждая композиция наполнена искренними текстами и мощной энергетикой, что делает этот альбом особенно близким и актуальным для многих. На концерте впервые прозвучат новые песни. Артистка подготовила специальную программу, которая обещает яркие эмоции и атмосферу общения с зрителями. Полный звук, рок и спасение музыкой. «Я невероятно счастлива представить свой новый альбом, — делится Маяк. — Этот проект стал для меня настоящим спасением в трудные времена, и я надеюсь, что он сможет вдохновить и поддержать других. Музыка действительно обладает силой, она способна менять жизни, и я хочу поделиться этой магией со всеми вами».

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