Концерт-презентация нового альбома исполнительницы Маяк под названием «Музыка спасла». Альбом стал результатом глубоких личных переживаний и творческих исканий Маяк. В нём собраны песни, которые отражают её путь, борьбу и надежду, а также силу музыки, способную исцелять и вдохновлять. Каждая композиция наполнена искренними текстами и мощной энергетикой, что делает этот альбом особенно близким и актуальным для многих. На концерте впервые прозвучат новые песни. Артистка подготовила специальную программу, которая обещает яркие эмоции и атмосферу общения с зрителями. Полный звук, рок и спасение музыкой. «Я невероятно счастлива представить свой новый альбом, — делится Маяк. — Этот проект стал для меня настоящим спасением в трудные времена, и я надеюсь, что он сможет вдохновить и поддержать других. Музыка действительно обладает силой, она способна менять жизни, и я хочу поделиться этой магией со всеми вами».