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Мастер-класс по обвесам из шринк-пластика

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Таня Февралева проведёт мастер-класс, с которого ты унесёшь обвес из шринк-пластика с уникальным рисунком. Шринк-пластик — это полимерные листы, которые при нагревании уменьшаются в размере в 2–4 раза, становясь при этом плотными и твердыми. На встрече каждый сможет выбрать материал для рисования: цветные карандаши, линеры, акриловые маркеры, пастель. Дополнить обвес поможет разноцветная фурнитура на твой вкус. Если у тебя есть опыт рисования, приноси свой скетчбук с эскизами или полноценными работами, которые хочется перенести в формат обвеса, как по кальке (но это необязательное условие и комфортно познакомиться с новыми материалами сможет каждый). Таня поделится тонкостями работы и поможет правильно запечь изделия

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