Концерт шумной и мрачной музыки. В программе вечера: Масть — коллектив из Санкт-Петербурга, гора эффектов, личные и абсурдные переживания, разбег от нойз-рока до трип-хопа. Местные флагманы тяжелого шума Язва — нойз-рок с душераздирающими криками сирены. Тяжелый и плотный звук от Thunderballs — хардкор-панк/пост-хардкор из родных краев. МРА:ААК — блэк-металл с атмосферными вставками, достаточно мрачный, чтобы откликнуться в наших уставших сердцах. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.