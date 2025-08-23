Масть, Язва, МРА:ААК, Vacancy for the Victim
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Концерт шумной и мрачной музыки. В программе вечера: Масть — коллектив из Санкт-Петербурга, гора эффектов, личные и абсурдные переживания, разбег от нойз-рока до трип-хопа. Местные флагманы тяжелого шума Язва — нойз-рок с душераздирающими криками сирены. Тяжелый и плотный звук от Thunderballs — хардкор-панк/пост-хардкор из родных краев. МРА:ААК — блэк-металл с атмосферными вставками, достаточно мрачный, чтобы откликнуться в наших уставших сердцах. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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