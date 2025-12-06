ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Маска Марабу

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Для тех, кто запутался и приуныл в осенне-зимних погодных условиях, предлагается план на выходные: — Отменить все имеющиеся планы на вечер субботы. — Принарядиться и заявиться в бар Эмиграция к 21:00 (можно сразу заказать что-нибудь вкусного и согревающего). — Размяться на танцполе в приятной компании и послушать акустический концерт. В программе: нетленные блюзовые стандарты в необычных аранжировках и авторская музыка, накопленная за последний год (наконец-то ребята играют полным составом, с басом и ударными). Будет блюзово, гранжово и качающе приятно, как и всегда. Заглядывай. Вход свободный.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста