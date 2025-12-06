Для тех, кто запутался и приуныл в осенне-зимних погодных условиях, предлагается план на выходные: — Отменить все имеющиеся планы на вечер субботы. — Принарядиться и заявиться в бар Эмиграция к 21:00 (можно сразу заказать что-нибудь вкусного и согревающего). — Размяться на танцполе в приятной компании и послушать акустический концерт. В программе: нетленные блюзовые стандарты в необычных аранжировках и авторская музыка, накопленная за последний год (наконец-то ребята играют полным составом, с басом и ударными). Будет блюзово, гранжово и качающе приятно, как и всегда. Заглядывай. Вход свободный.