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Мануфактура

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Впервые в Нижнем Новгороде московский оркестр Московская Шумовая Мануфактура. В программе будет несколько разных по стилю сетов и общее выступление всех участников: от импровизационного джаза, concrete-нойза и гитарного дроун-метала до экстремальных шумовых перформансов и эмбиента с ритмическими вихрями. Алексей Борисов — один из пионеров российской экспериментальной сцены. Сооснователь «Ночного Проспекта» и участник группы «Центр». DUKKHA — шаманский экспериментал Виктора Дрыжова, ex-барабанщика «Дайте Танк!». Георгий Орлов-Давыдовский — исследователь и практик звука, шумовой перформер. Участвует в проектах Phurpa, Hladna, Corps и др. Old Moss — тяжёлые гитарные рифы и искажения между думом и дроун металом. Trophallaxis — аудиовизуальный проект художника и исследователя Сатьярта Мишра Шармы. Маруся Нестерова — оперная певица и звуковая художница. Шёпот, вой и крики. Вход: 500 с репостом до 24 октября https://vk.com/wall-203940015_4637 , 700 без репоста. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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