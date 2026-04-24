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Maleficium Arungquilta

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа Maleficium Arungquilta в Нижнем Новгороде с новой программой в рамках весеннего тура. В программе мощнейшие песни за весь творческий период. Maleficium Arungquilta — проект бесконечных музыкальных экспериментов. Начав с классики готического металла, М.А. эволюционировала в большую мультижанровую историю, где есть место эмоциональным пассажам, мейнстриму и тяжёлому звучанию. Двери — 19:00, старт — 20:00

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