Maleficium Arungquilta
Почаинская улица, 17Ж
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от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Группа Maleficium Arungquilta в Нижнем Новгороде с новой программой в рамках весеннего тура. В программе мощнейшие песни за весь творческий период. Maleficium Arungquilta — проект бесконечных музыкальных экспериментов. Начав с классики готического металла, М.А. эволюционировала в большую мультижанровую историю, где есть место эмоциональным пассажам, мейнстриму и тяжёлому звучанию. Двери — 19:00, старт — 20:00
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