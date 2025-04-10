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  1. Нижний Новгород
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Макулатура

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Как говорил Артюр Рембо, чем концерт хуже, тем он лучше. Но это правило простирается и далеко за пределы сцены. Таким образом, непонятно, что значит «лучше», что значит «хуже», когда было «раньше» и наступит ли «потом». В этом группа макулатура не обещает, что поможет разобраться. Зато впервые за долгое время посетит просторы родной Сибири (и еще кое-куда зарулит). Чтобы вдохнуть в свой реп живительной силы, а в тебя — немного экстаза. Будет исполнено много старых и новых шлягеров, а также будет дана установка на запуск в организме системы саморегуляции. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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