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MakeEmoGreatAgain Vol.3

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Милый скрамз вечерок. Встречай «светлеет» из Челябинска, слэмься под old guard is dead и провожай holdkjeft в последний путь. + Секретный гость. с репостом 400 (https://vk.com/wall-230422685_1) / без репоста, увы 600. Репостик надо сделать не позже чем за день до гигоса. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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