Группы «Magic Beans» и «The Racoons» собираются знатно пошуметь и разогнать силы тьмы. Надевай что пострашнее и давай к ним — слушать песни о страшном, поднимать бокалы за «Слава тебе, Господи, что не со мной такое» и танцевать об этом же. Magic Beans и Racoons исполняют традиционный и современный европейский фолк, балфолк, а также старинную (и не очень) ирландскую и английскую музыку.