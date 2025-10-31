Наш СамайN
Хитрый лис, Нижне-Волжская набережная, 14
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Группы «Magic Beans» и «The Racoons» собираются знатно пошуметь и разогнать силы тьмы. Надевай что пострашнее и давай к ним — слушать песни о страшном, поднимать бокалы за «Слава тебе, Господи, что не со мной такое» и танцевать об этом же. Magic Beans и Racoons исполняют традиционный и современный европейский фолк, балфолк, а также старинную (и не очень) ирландскую и английскую музыку.
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