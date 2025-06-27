Людовико Эйнауди 2.0. Концерт при свечах в DKRT
Большая Покровская улица, 18
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Завершение:
от 1600₽ до 2700₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Волшебный вечер при 1000 свечей: шедевры Людовико Эйнауди в живом исполнении. Приготовься к путешествию в мир гениальной музыки, где каждая нота — это эмоция, а каждый аккорд — история. В старинных интерьерах DKRT, озарённых теплом тысячи свечей, прозвучат самые проникновенные мелодии Людовико Эйнауди в исполнении виртуозной Наталии Железовой. Это не просто концерт — это погружение в чистую магию звука. Ты услышишь воздушные, гипнотические композиции, которые покорили мир: от легендарных саундтреков к «1+1», «Земле кочевников», «Чёрному лебедю» до новых шедевров, от которых мурашки бегут по коже.
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