Волшебный вечер при 1000 свечей: шедевры Людовико Эйнауди в живом исполнении. Приготовься к путешествию в мир гениальной музыки, где каждая нота — это эмоция, а каждый аккорд — история. В старинных интерьерах DKRT, озарённых теплом тысячи свечей, прозвучат самые проникновенные мелодии Людовико Эйнауди в исполнении виртуозной Наталии Железовой. Это не просто концерт — это погружение в чистую магию звука. Ты услышишь воздушные, гипнотические композиции, которые покорили мир: от легендарных саундтреков к «1+1», «Земле кочевников», «Чёрному лебедю» до новых шедевров, от которых мурашки бегут по коже.