Beastie Boys, Sonic Youth и Foo Fighters в объективе ручной камеры без монтажа и фильтров «Лучшее лето» Тамры Дэвис собрано из личных архивов режиссёра, чудом уцелевших во время калифорнийских пожаров в январе 2025 года. Тридцать лет кассеты пылились на полках, бережно храня хроники австралийского тура Summersault середины 90-х. Дэвис, только что вышедшая замуж за Майка Ди из Beastie Boys, отправилась на гастроли вместе с мужем и снимала изнанку этого гранж-курорта не как журналист, а как часть тусовки. В эпоху, когда поп-культура упакована в стерильные стриминговые алгоритмы, «Лучшее лето» предлагает то, что сегодня невозможно купить, — тотальный эффект присутствия в моменте, который больше никогда не повторится. Камера беспрепятственно фланирует между гримерками Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, The Amps, Beastie Boys и Bikini Kill, подглядывая за тем, как Адам Горовиц учит местных подростков брейкдансу, а Мэтт Фримен и Тим Армстронг играют в карты на ящики с пивом. Главный мотор закулисного хаоса — вокалистка Bikini Kill Кэтлин Ханна в роли докучливого репортера. Её обезоруживающе простые вопросы раскрывают музыкантов лучше любых профессиональных интервьюеров: Ким Гордон иронично препарирует сексизм в индустрии, Бек застенчиво прячется под козырьком кепки, а совсем молодой Дэйв Грол, еще не оправившийся от трагического финала Nirvana, рефлексирует из-за роли фронтмена в только что запущенных Foo Fighters. Дэвис принципиально отказалась от глянцевого постпродакшна и «говорящих голов», превратив фильм в видеодневник. Длинные планы без монтажных склеек позволяют буквально дышать воздухом фестиваля досмартфонной эры — времени, когда музыка транслировала стопроцентную подлинность, а рок-звёзды еще не были упакованы в маркетинговые гайдлайны. Кинопоказ проходит в рамках Beat Film Festival — фестиваля документального кино о новой культуре.