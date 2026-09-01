Документальный роман о характере и страсти к приключениям посреди штормов, медведей и бамбучника — о людях, которые строят на краю Сахалина научный центр будущего Александр Федоров (исследователь, путешественник, режиссёр и автор документального проекта о природе Bad Planet) отправляется на сахалинский мыс Анастасия, чтобы зафиксировать, как несмотря на тяжелые условия биологи и волонтеры с нуля строят уникальную научную станцию. Биологи собирают образцы редких растений, ищут вирусы и микроорганизмы. Дайверы уходят под воду в поисках неизвестных видов, а строители и волонтёры прямо на ходу перекраивают чертежи и спорят, как превратить палатку среди штормов в полноценную полевую лабораторию. Для науки эта территория всё ещё остаётся белым пятном, и команда пытается буквально с нуля создать место, куда в будущем смогут возвращаться исследователи со всего мира. «Дело длинной воли» — это редкий для отечественного документального кино взгляд на науку без стерильных лабораторий и академического пафоса. Федоров, умеющий находить поэзию в экстремальном быту, проводит два месяца бок о бок со своими героями, чтобы поймать хрупкий момент зарождения утопии, которая постепенно становится реальностью. Фильм исследует феномен «длинной воли»: способности человека инвестировать свои силы и годы в то, что принесёт плоды лишь следующим поколениям. Из хаоса стройки и экспедиционной рутины рождается главный, почти терапевтический вопрос: можно ли быть абсолютно счастливым в созидании, если твоё дело точно перерастет одну человеческую жизнь? Кинопоказ проходит в рамках Beat Film Festival — фестиваля документального кино о новой культуре.