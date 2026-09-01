Между небом и бездной: радикальная хроника падения империи Йе «Во имя кого?» — предельно честный и местами пугающий репортаж из эпицентра падения артиста. В 2018 году Канье Уэст (ныне Йе) пригласил 18-летнего студента арт-школы Нико Бальестероса стать его своеобразной «тенью». За шесть лет тот отснял более 3000 часов материала, которые превратились в монументальное полотно о гениальности, хаосе и одиночестве. Фильм снят в стиле синема верите: здесь нет закадрового голоса, интервью с экспертами или поясняющих титров. Зритель оказывается рядом с Йе в самые турбулентные моменты его жизни: от президентской гонки и попыток переизобрести современную эстетику до скандальных интервью и краха многомиллиардной бизнес-империи. В кадре мелькают Илон Маск, Фаррелл Уильямс, Дрейк, Плейбой Карти и Ким Кардашьян, но они лишь фон для главного героя, который ведет бесконечный и болезненный монолог о свободе, рабстве и искусстве. Бальестерос на ставит перед собой цель оправдать или осудить Канье, но даёт возможность увидеть мир глазами человека, который верит, что он — «Пикассо нашего времени, запертый в клетке собственного разума». «Канье Уэст: Во имя кого?» — это не просто документалистика, а иммерсивное погружение в сознание одного из самых противоречивых музыкантов современности, где граница между перформансом и реальностью стерта окончательно. Кинопоказ проходит в рамках Beat Film Festival — фестиваля документального кино о новой культуре.