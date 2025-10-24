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л.н.и.

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ранее - температура, нынче — л.н.и. Изначально сольный проект, теперь — целая вселенная звуков. Они прошли через многое: взлеты и падения, перемены и поиски себя, но их музыка всегда оставалась. Приходи на акустический концерт. Уютная атмосфера, искренние песни и море эмоций гарантированы. Приходи, чтобы разделить этот вечер с ребятами и почувствовать силу музыки. Вход: free donat.

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