Ранее - температура, нынче — л.н.и. Изначально сольный проект, теперь — целая вселенная звуков. Они прошли через многое: взлеты и падения, перемены и поиски себя, но их музыка всегда оставалась. Приходи на акустический концерт. Уютная атмосфера, искренние песни и море эмоций гарантированы. Приходи, чтобы разделить этот вечер с ребятами и почувствовать силу музыки. Вход: free donat.