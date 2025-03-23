Группа Pure и все хиты группы Linkin Park! Концерт ко дню рождения Честера Беннингтона. А также в программе хиты западной альтернативы нулевых - Limp Bizkit, Papa Roach, System Of A Down, Rage Against The Machine, Pain и др. Приходи, если тебе безразлична история Linkin Park, Честера и просто любителей хорошей музыки!