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Linkin Park Tribute

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

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Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа Pure и все хиты группы Linkin Park! Концерт ко дню рождения Честера Беннингтона. А также в программе хиты западной альтернативы нулевых - Limp Bizkit, Papa Roach, System Of A Down, Rage Against The Machine, Pain и др. Приходи, если тебе безразлична история Linkin Park, Честера и просто любителей хорошей музыки!

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