Домра и Майкл Джексон? Баян и Георгий Свиридов? Балалайка-контрабас и Эдгар По? Да. И немного красного перца. Три редкие новеллы мастера мистики Эдгара По: «Лягушонок», «Чёрт на колокольне», «Не закладывай черту голову» и оригинальная музыка квартета, которые проникают друг в друга и в подсознание слушателя (хочет он того или нет). Голос актёра Льва Харламова и живое звучание Style-Quartet будут вести сквозь истории, где граница между реальностью и фантазией тоньше, чем дыхание. У тебя есть представление о творчестве Эдгара По? Оставь его дома. Всё совсем не так.