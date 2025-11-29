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Лев Харламов и Style-Quartet: «Cтрашные сказки По»
улица Пискунова, 11
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Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Необычное
Про событие
Домра и Майкл Джексон? Баян и Георгий Свиридов? Балалайка-контрабас и Эдгар По? Да. И немного красного перца. Три редкие новеллы мастера мистики Эдгара По: «Лягушонок», «Чёрт на колокольне», «Не закладывай черту голову» и оригинальная музыка квартета, которые проникают друг в друга и в подсознание слушателя (хочет он того или нет). Голос актёра Льва Харламова и живое звучание Style-Quartet будут вести сквозь истории, где граница между реальностью и фантазией тоньше, чем дыхание. У тебя есть представление о творчестве Эдгара По? Оставь его дома. Всё совсем не так.
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