Представь себе: летние сумерки спускаются на Трехсвятский квартал, зажигаются первые звезды. На окнах старинного дома конца XIX века ещё теплятся всполохи заката, но в комнатах уже загораются свечи. Именно в это время, когда грань между мирами становится не столь явной, ты побеседуешь о мистике русской литературы. Русалки станут героинями первой встречи. Это время после Русальной недели, когда, по народным поверьям, можно было увидеть русалок на полях, в лесу, у рек и озер. Ты обратишься к фольклорным образам через творчество наших известнейших писателей: перечтёшь строки Александра Сергеевича Пушкина о русалках, а затем обратишься к творчеству Николая Васильевича Гоголя и его сборнику «Вечера на хуторе близ Диканьки». О чём сегодня нам могут «рассказать» русалки, какие уроки жизни они нам несут, будучи важными образами народной культуры? Почему архетип русалки продолжает проявляться в современной культуре так часто? Читай произведения русских классиков, приходи на лекторий и захвати с собой веточку полыни, чтобы безопасно добраться домой после встречи.