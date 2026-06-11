ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Летние вечера у Авдотьи Скворцовой

Заповедные Кварталы
Старт экскурсии: ул.Короленко, 17

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 6+

Про событие

Представь себе: летние сумерки спускаются на Трехсвятский квартал, зажигаются первые звезды. На окнах старинного дома конца XIX века ещё теплятся всполохи заката, но в комнатах уже загораются свечи. Именно в это время, когда грань между мирами становится не столь явной, ты побеседуешь о мистике русской литературы. Русалки станут героинями первой встречи. Это время после Русальной недели, когда, по народным поверьям, можно было увидеть русалок на полях, в лесу, у рек и озер. Ты обратишься к фольклорным образам через творчество наших известнейших писателей: перечтёшь строки Александра Сергеевича Пушкина о русалках, а затем обратишься к творчеству Николая Васильевича Гоголя и его сборнику «Вечера на хуторе близ Диканьки». О чём сегодня нам могут «рассказать» русалки, какие уроки жизни они нам несут, будучи важными образами народной культуры? Почему архетип русалки продолжает проявляться в современной культуре так часто? Читай произведения русских классиков, приходи на лекторий и захвати с собой веточку полыни, чтобы безопасно добраться домой после встречи.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста