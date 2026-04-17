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  1. Нижний Новгород
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Lenivetz

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Чарующе дымный вечер. В апреле сюда мчит самарский медленный поезд в лице банды Lenivetz — стоунер/дум А встречать на перроне будут: Wildweed — сладж/дум the orphanage for flowers — стоунер incoil. — блэкенид хардкор Цена билета с репостом — 400 Цена билета без репоста — 600 Пост: https://vk.ru/club237072564?w=wall-237072564_1 Двери — 19:00/ старт — 20:00

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