Lenivetz
улица Красная Слобода, 9
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от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Чарующе дымный вечер. В апреле сюда мчит самарский медленный поезд в лице банды Lenivetz — стоунер/дум А встречать на перроне будут: Wildweed — сладж/дум the orphanage for flowers — стоунер incoil. — блэкенид хардкор Цена билета с репостом — 400 Цена билета без репоста — 600 Пост: https://vk.ru/club237072564?w=wall-237072564_1 Двери — 19:00/ старт — 20:00
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