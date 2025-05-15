Lead Horizon
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Это не просто женский металкор, а настоящий взрыв музыкальных экспериментов и ярких эмоций. Этот гёрлз-бенд смело миксует хип-хоп и метал, английский, русский и японский языки, восьмиструнные гитары и атмосферные синты.
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