Лайза Миннелли: невероятная, но правдивая история
улица Пискунова, 11
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
История пути звезды мирового кинематографа к успеху и признанию. Правдивый док о жизни и творчестве Лайзы Минелли, обладательницы премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Гэмми».
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