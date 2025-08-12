Воркшоп Анны Бат с использованием различных материалов и фактур, на котором в техниках аппликации, вышивки и коллажа создадим изображение связанное с Нижним Новгородом или его городом-спутником Бором: воспоминание, сон, мечта. Участники соберут из этих страниц одну общую книгу физически или метафорически. Все необходимое для работы предоставляется, но можно принести небольшие ненужные кусочки ткани, кожи, меха, пуговицы, бусины и все-все, что можно пришить. Принесенными артефактами можно будет делиться, это возможность по-новому взглянуть на привычную вещь. Переплетение историй, переработка и связь. Анна Бат — междисциплинарная художница, с 2015 года работает в техниках ручной вышивки, шитья, аппликации и масок из ткани. Занимается пошивом и декорированием костюмов и объекты для оперы, кино и театра. В настоящее время живет и работает в Омске. Участие в событии бесплатное по предварительной регистрации.