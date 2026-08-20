Помнишь, какие мультики ты смотрел/а перед школой? А под какие треки танцевала в школьном актовом зале? В этот четверг придётся вспоминать. Собирай команду (или приходи один/одна — для тебя её соберут) Тебя ждёт: — Шикарные коктейли — Вкусная кухня — Много музыки — Дресс-код: «Последняя дискотека» — доставай из шкафов то, что так и не успел/а надеть этим летом, но очень хотел/а.