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Немасс

Дом мафии, Алексеевская улица, 13

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Бесплатно
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Про событие

Маркет локальных брендов. Здесь ты сможешь приобрести необычные вещи для своего гардероба, сделанные своими руками, поддержать маленькие творческие бизнесы из Нижнего Новгорода и области, расширить свой круг общения и познакомиться с творческими людьми

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