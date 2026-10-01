Возраст 0+
Про событие
Маркет локальных брендов. Здесь ты сможешь приобрести необычные вещи для своего гардероба, сделанные своими руками, поддержать маленькие творческие бизнесы из Нижнего Новгорода и области, расширить свой круг общения и познакомиться с творческими людьми
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи